В России задумались над возможным понижением возраста вхождения во взрослую жизнь, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Увеличение качества и количества способов коммуникации, а также существенное прирастание новых возможностей назвали объективными предпосылками к потенциальному снижению возраста совершеннолетия.

Об этом заявил глава Росмолодежи Александр Бугаев. По его мнению, в нынешнее время молодые люди становятся взрослыми раньше 18 лет.

Также Бугаев отметил, что пока трудно определить новую возрастную планку, после которой человек может получить все права и нести за свои поступки всю полноту ответственности.

Кроме этого, он указали и на то, что перед тем как менять этот возраст необходимо просчитать все последствия этого решения.

Дмитрий Шевченко