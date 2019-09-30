Возраст выхода на пенсию повысят на три года

В России стало возможно повышении возраста выхода на пенсию еще на целых три года, сообщает DEITA.RU. Такого мнение независимого экономиста, являющегося членом совета эксперта «Деловой России», Владислава Жуковского.

По словам Жуковского, которого цитирует «СП», в правительстве Федерации активно обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста еще на три года. То есть, если инициатива получит развитие, женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а представители сильной половины россиян — в 68 лет.

Экономист уверен, что подобная риторика в высших кругах власти возможна, потому что предыдущее пятилетнее повышение прошло максимально спокойно. Митинги хотя и были в некоторых регионах страны, перекрытия трасс не было, впрочем, и не предвиделось.

Ранее прошла информация, что в России возможно возвращение прежнего пенсионного возраста, то есть, когда женщины выходят на заслуженный отдых в 55-летнем возрасте, а мужчины 60-летнем. Главное отличие — выплаты будут производиться только накопительной части пенсии, которые если отчислять от средней российской зарплаты по 6 процентов составят мизерную сумму, которая едва ли превысит 3,5 тысячи рублей.

Екатерина Брязгунова