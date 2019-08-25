Пенсионный возраст повысят тем россиянам, которые отбывают наказание в колониях, сообщает DEITA.RU.

Возраст выхода на заслуженный отдых был увеличен для женщин и для мужчин с 1 января 2019 года. Теперь выплаты от государства за доблестный труд на благо страны россияне будут получать в 60 и 65 лет соответственно. Однако данная мера не коснулась граждан, отбывающих наказания в местах не столь отдаленных.

По мнению парламентариев, это не справедливо. Именно поэтому уже в сентябре Государственная Дума рассмотрит проект закона о повышении пенсионного возраста в тюрьмах. Для этого, отмечается, необходимо внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс.

Увеличение пенсионного возраста для сидельцев отразится сразу на нескольких аспектов жизни сидельцев. В частности, предпенсионеры смогут пройти обучение. От их заработка будет отчисляться не 75 процентов на содержание колонии и пострадавшим, а всего лишь 50 процентов, пишет «Парламентская газета».

Екатерина Брязгунова