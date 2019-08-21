Французский лидер Эмманюэль Макрон выразил желание видеть Россию на встрече саммита G7 в 2020 году. После недолгих раздумий американский президент Дональд Трамп поддержал коллегу, сообщает DEITA.RU. Об этом телеканалу CNN рассказал источник, близкий к ситуации.

Трамп, в свою очередь, не только согласился с тем, что формат G8 намного уместнее «Большой семерки», но и выразил желание лично переговорить с лидерами других стран саммита по данному вопросу.

Как передает CNN, президент США заявил, что в развале G8 виноват бывший глава США Барак Обама. Он догадался, что Путин переиграл его и сделал так называемый шаг конем.

Напомним, после проведения референдума в Крыму в 2014 году и признание полуострова российским лидеры «Большой восьмерки» отказались ехать в Сочи и отправились в Брюссель, но без России.

Екатерина Брязгунова