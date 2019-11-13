«Впереди барыга»: дорожные знаки появятся в России

Активисты Общероссийского народного фронта подготовили законопроект по установке дорожных знаков, сообщает DEITA.RU.

Суть документа состоит в том, что предлагается обязательная установка предупреждающих знаков перед стационарными и передвижными камерами, которые фиксируют скорость автомобилей на российских дорогах.

Дело в том, что сейчас закон не обязывает операторов передвижных камер предупреждать водителей об их наличии на дороге. Обязательно предупреждение лишь для камер стационарных.

Президент России Владимир Путин ранее поручил принять меры по информированию водителей о дорожных камерах, а также не штрафовать их за нарушения, зафиксированные неверно установленными приборами.

Как сообщил координатор проекта Общероссийского народного фронта, член комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Александр Васильев, законопроект о предупреждающих знаках уже готов и будет внесен в российский парламент в ближайшее время.

Дмитрий Санников