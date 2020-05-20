Впервые в России выздоровевших от COVID-19 за сутки оказалось больше заболевших

За последние сутки в России зафиксировано 8 764 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб.

По сведениям Роспотребнадзора, 45,9% их них оказались бессимптомными, то есть без клинических проявлений болезни. За минувшие сутки сделано 225,7 тысяч тестов. За всё время с момента начала эпидемии – 7,5 миллионов.

Примечательным оказалось то, что впервые количество выздоровевших от COVID-19 в России за сутки – 9 262 человека, оказалось выше числа заражённых за 24 часа.

Всего за время эпидемии коронавирусом в стране заболели 308 705 человек. Выздоровели всего – 85 392.

В Приморском крае за последние сутки положительный анализ на COVID-19 подтвердился ещё у 44 человек.