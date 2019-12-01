Новости
Зарплату в 200 тысяч предлагают двум мужчинам
1 Декабрь 2019, 19:45
Можно ли пить кофе за рулем, сказала ГИБДД
1 Декабрь 2019, 19:15
Кто станет преемником Путина в 2024 году, рассказали СМИ
1 Декабрь 2019, 18:45
Новая «дочка» появилась у Сбербанка
1 Декабрь 2019, 18:15
Пассажирский автобус слетел в реку на Дальнем Востоке, есть погибшие
1 Декабрь 2019, 17:39
Названа причина экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону
1 Декабрь 2019, 17:25
Вплавь добирались: рыбаков едва не унесло в открытое море
1 Декабрь 2019, 16:57
Бывший президент дал важный совет Зеленскому
1 Декабрь 2019, 16:29
Вплавь добирались: рыбаков едва не унесло в открытое море
Зимняя рыбалка опять не принесла ничего хорошего. В Приморье любителей подледного лова едва не унесло на оторванной льдине в открытое Японское море, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал паблик newsbox24.tv.
В субботу, 30 ноября, в Шкотово рыбаки устроили настоящее паломничество на едва окрепший лед. Все желающие отведать свежей рыбки вышли на берег, а потом ступили на лед. Примечательно, что некоторое время все было хорошо. Люди сидели и рыбачили.
Однако что-то пошло не так — льдина оторвалась и начала медленно удаляться от берега. Все тут же побежали на берег. Те, кто не успел перепрыгнуть, добирались до берега вплавь.
Екатерина Брязгунова