Вплавь добирались: рыбаков едва не унесло в открытое море

Зимняя рыбалка опять не принесла ничего хорошего. В Приморье любителей подледного лова едва не унесло на оторванной льдине в открытое Японское море, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал паблик newsbox24.tv.

В субботу, 30 ноября, в Шкотово рыбаки устроили настоящее паломничество на едва окрепший лед. Все желающие отведать свежей рыбки вышли на берег, а потом ступили на лед. Примечательно, что некоторое время все было хорошо. Люди сидели и рыбачили.

Однако что-то пошло не так — льдина оторвалась и начала медленно удаляться от берега. Все тут же побежали на берег. Те, кто не успел перепрыгнуть, добирались до берега вплавь.

Екатерина Брязгунова