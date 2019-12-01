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26 Ноябрь 2019, 16:15

Вплавь добирались: рыбаков едва не унесло в открытое море

лед трещена

Зимняя рыбалка опять не принесла ничего хорошего. В Приморье любителей подледного лова едва не унесло на оторванной льдине в открытое Японское море, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал паблик newsbox24.tv.

В субботу, 30 ноября, в Шкотово рыбаки устроили настоящее паломничество на едва окрепший лед. Все желающие отведать свежей рыбки вышли на берег, а потом ступили на лед. Примечательно, что некоторое время все было хорошо. Люди сидели и рыбачили.

Однако что-то пошло не так — льдина оторвалась и начала медленно удаляться от берега. Все тут же побежали на берег. Те, кто не успел перепрыгнуть, добирались до берега вплавь.

Екатерина Брязгунова

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