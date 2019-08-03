Вправе ли ГИБДД игнорировать показания пассажира
Имеет ли право пассажир вмешиваться в разговор водителя с инспекторами ГИБДД, сообщает DEITA.RU.
В решении спорны вопросов, обсуждении деталей ДТП и в других вопросах, которые инспектор обсуждает с водителем, по закону может принять участие пассажир, если он более опытный в юридических вопросах и знает ПДД лучше. И если он трезв, разумеется. ГИБДД обязаны его выслушать и внести его слова в протокол по необходимости.
При этом не важно, кем приходится пассажир водителю, родственником, другом или случайным попутчиком.
Если инспектор пробует нарушить закон и требует документы с попутчика – напомните, что человек – очевидец и свидетель, а не адвокат. Можете ссылаться на 2 пункт статьи 45 Конституции, где пишется: любой человек может защищать свои права и свободу законными методами.
Игнорировать попутчика или не вносить его слова в протокол ГИБДД не имеет права.
Анастасия Туркова