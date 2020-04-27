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Врач дал совет метеозависимым людям
Доктора советуют на напрягаться морально и физически
Людям с метеозависимостью часто приходится сложно во время перепада температур – слишком высокое, или, напротив, низкое давление часто приводит к головным болям, слабости и головокружению. Чтобы этого избежать, врачи дали несколько советов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.
Так, врач отметил, что люди с хроническими заболеваниями, связанными с сердцем, сосудами, гипертонией или гипотонией, которые постоянно принимают препараты, должны увеличивать их дозы за день до погодных «качелей», позже уменьшая ее до нормальной. При этом дозу нельзя превышать слишком сильно – к примеру, если человек пьет две таблетки в день – можно прибавить четверть или половину.
Также врач советует избегать физических нагрузок или сильных эмоциональных потрясений – разумеется, по мере возможности.