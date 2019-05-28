Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в России, сообщает DEITA.RU. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, медикам придется усилить профилактическое направление в работе поликлиник. В ближайшие два года диспансеризацию пройдут все россияне. Каждому жителю страны определят группу здоровья.

В случае, если во время осмотров, будет выявлено хроническое заболевание, то данного гражданина поставят под диспансерное наблюдение. Проще говоря, таким пациентам придется посещать врача несколько раз в год. А если гражданин забудет, то медработник ему обязательно напомнит. А кроме врача, ему сообщит о предстоящем обследовании представитель страховой, которая выдала полис ОМС.

Ранее прошла информация о том, что медсестры начнут вести самостоятельный прием во всех российских регионах.

Екатерина Брязгунова