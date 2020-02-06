Врач-нарколог рассказал о вреде любимого напитка россиян

Врач-психиатр и нарколог Даниил Покровский рассказал о вреде пива для человеческого организма, сообщает ИА DEITA.RU. Именно пенные напитки несут самую большую угрозу для здоровья, считает эксперт.



Как пишут «Невские новости», опасность пива – не в самом алкоголе. Угрозу представляют другие компоненты: кобальт – он кардиотоксичен. Только в 375 мл пива содержится суточная норма этого вещества.

Также опасность несут и металлы, которые содержатся в напитке. Они могут привести к ожирению сердца и кардиопатии. А это смертельные заболевания.