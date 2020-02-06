Новости
Заворотнюк попросили не делать тайну из болезни
6 Февраль 2020, 05:45
Доктор Мясников призвал не паниковать из-за коронавируса
6 Февраль 2020, 05:00
Врач-нарколог рассказал о вреде любимого напитка россиян
6 Февраль 2020, 04:15
Названы 3 схемы обмана в автосервисах
6 Февраль 2020, 03:30
Полковник ГИБДД сказал, когда можно не пропускать пешехода на переходе
6 Февраль 2020, 02:30
Россиянам сказали, почему опасно выкидывать чеки из магазинов
6 Февраль 2020, 01:15
Минюст сказал, кому дадут скидки на штрафы
6 Февраль 2020, 00:30
Главе Калужской области пришлось оправдываться за «отрубленные руки»
5 Февраль 2020, 23:45
Врач-нарколог рассказал о вреде любимого напитка россиян
Именно пиво несет в себе наибольшую опасность для здоровья
Врач-психиатр и нарколог Даниил
Покровский рассказал о вреде пива для человеческого организма, сообщает ИА
DEITA.RU. Именно пенные напитки несут самую большую угрозу для здоровья,
считает эксперт.
Как пишут «Невские новости», опасность пива – не в самом алкоголе. Угрозу представляют другие компоненты: кобальт – он кардиотоксичен. Только в 375 мл пива содержится суточная норма этого вещества.
Также опасность несут и металлы, которые содержатся в напитке. Они могут привести к ожирению сердца и кардиопатии. А это смертельные заболевания.