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Врач-нарколог рассказал о вреде любимого напитка россиян

пиво

Именно пиво несет в себе наибольшую опасность для здоровья

Врач-психиатр и нарколог Даниил Покровский рассказал о вреде пива для человеческого организма, сообщает ИА DEITA.RU. Именно пенные напитки несут самую большую угрозу для здоровья, считает эксперт.

Как пишут «Невские новости», опасность пива – не в самом алкоголе. Угрозу представляют другие компоненты: кобальт – он кардиотоксичен. Только в 375 мл пива содержится суточная норма этого вещества.

Также опасность несут и металлы, которые содержатся в напитке. Они могут привести к ожирению сердца и кардиопатии. А это смертельные заболевания.

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