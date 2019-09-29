Врач назвал главные отличия гриппа от ОРВИ

ОРВИ всегда протекает в более легкой форме, чем грипп, сообщает DEITA.RU.

По словам главного врача 121-й московской поликлиники Андрея Тяжельникова, оба заболевания имеют одну природу — это особые вирусы. При этом грипп является одним из представителей группы вирусов ОРВИ.

При гриппе все признаки заболевания наступают через несколько часов, как человек подхватил вирус. Человека знобит, появляется слабость, повышается температура до 40. При этом температуру очень сложно сбить, и она держится ни день или два, как при ОРВИ, а целую неделю, а то и десять дней. У больного ноют мышцы и голова, уже на второй день появятся сильнейший кашель.

С ОРВИ ситуация принципиально другая. Температура не повышается выше 39, она держится пару дней и легко сбивается. Через неделю человек уже абсолютно здоров, чего нельзя сказать о гриппе.

Екатерина Брязгунова