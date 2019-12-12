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6 Декабрь 2019, 18:15

Врач: новогодние гирлянды могут подорвать здоровье

Новый год, иллюминация, елка, снег, дома, город

Невролог считает, что современные гирлянды, которые используют на улицах и в домах, несут в себе опасность, сообщает DEITA.RU.

Врач-невролог Василий Генералов предупредил россиян: эксперт попросил быть осторожнее с новомодными гирляндами. Речь идёт о диодных новогодних «огоньках».

Как отметил Генералов, маленькие диодные огни имеют повышенную яркость по сравнению с традиционными гирляндами, которые использовали еще в прошлом веке. Поставленные в режим мерцания, они способны вызвать эпилептический припадок даже у здорового человека.

Врач порекомендовал при первых признаках недомогания от ярких огней отвернуться и закрыть глаза рукой. Только так можно будет прекратить световой поток в сторону глаз.

Елена Миронова

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