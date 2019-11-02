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Врач посоветовал россиянам самую полезную и дешевую рыбу
Теледоктор Мясников рассказал, как правильно готовить
продукт, чтобы полезные свойства не терялись, сообщает DEITA.RU.
Главврач московской больницы №71 и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников посоветовал россиянам есть рыбу. Как пишет РИА «ФАН», доктор также дал советы по выбору и приготовлению рыбы.
Так, самой полезной является морская рыба: в ней много соли, йода, полезных жиров и микроэлементов. Однако часто есть такую рыбу не рекомендуется беременным: не более 2 раз в неделю из-за высокого содержания ртути.
Лучше всего выбирать именно морскую рыбу, причем самую маленькую. Это и дешево, и полезно: в таких рыбках нет ртути. Готовить блюдо лучше всего на пару с овощами.
Елена Миронова