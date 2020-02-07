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Врач посоветовала есть семечки для красоты
Традиционное деревенское лакомство содержит очень полезные вещества
Благодаря употреблению семечек можно поддерживать здоровье и красоту, сообщает ИА DEITA.RU.
О пользе семян подсолнечника интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева. Как оказалось, их «изюминка» – токоферол, он же витамин E. В нужных организму объемах он поможет клеткам справиться со старением, а также позитивно отразится на внешнем виде.
«Он нужен нам для красоты. Он улучшает кожу, волосы и ногти. Также семечки полезны для поддержания костной ткани, поскольку в семенах содержится медь, а она полезна для костей», – заявила диетолог.
Тем не менее, очень высокая калорийность продукта обуславливает необходимость осторожного подхода к его употреблению. К примеру, людям с лишним весом нужно обязательно помнить, что в 100 граммах жареных семечек содержится 700 калорий и много жиров. Противопоказаны они и при некоторых проблемах со здоровьем, в том числе при панкреатите.