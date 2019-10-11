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Врач прокомментировала состояние Заворотнюк
Очевидцы предположили, что у актрисы парализовало часть
тела, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Врач, эксперт по паллиативной помощи, из института Герцена прокомментировала слухи о том, что больную раком Заворотнюк частично парализовало. По словам Гузель Абузаровой, помочь Заворотнюк справиться с параличом можно.
Врач отметила, что на это есть совсем мало времени – всего 48 часов с момента появления первых симптомов. Сейчас, по некоторым данным, актрису перевели на реабилитацию именно для экстренного решения этой проблемы. Очевидцы выписки сказали, что часть тела Заворотнюк парализована.
Елена Миронова