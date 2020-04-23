Врач рассказал, чем опасен солевой раствор

Аллергологи объяснили, почему не стоит промывать нос солевым раствором, и в чем заключается основная опасность такой процедуры, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Так, высокая концентрация поваренной соли в растворе, согласно словам медиков, может спровоцировать серьезный ожог слизистой. Помимо болезненности, это нарушает естественную защиту организма от вирусов.

Поэтому врачи рекомендуют не готовить такой раствор самостоятельно, а покупать в аптеке уже готовый. По словам специалистов, в фармацевтическом препарате состав такого раствора максимально сбалансирован и не средство не принесет вреда.