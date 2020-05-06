Врач рассказал, как курильщики переносят коронавирус

Профессор Евгений Брюн, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России пожаловался на недостоверную информацию, которая касается пациентов с COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.

Евгений Брюн рассказал, что в средствах массовой информации распространяется информация, в которой раскрывается тема меньшего влияния коронавируса на курящих людей. Однако по словам главного нарколога страны, данная информация недостоверна, и даже опасна для здоровья.

Фейк получил большое распространение после сообщений медиков Китая о том, что среди госпитализированных пациентов наблюдается мало людей-курильщиков. Однако заявления такого рода не более чем наблюдения, которые не подтверждены соответствующими исследованиями должного уровня, пишет «Российская газета».

Евгений Брюн отмечает, что данные, на основании которых можно было бы предположить позитивное влияние никотина, отсутствуют. Напротив, существует достоверная информация о значительном снижении иммунитета у людей с пагубной привычкой.

Ранее сообщалось об опасности тканевых масок – если носить маску дольше положенных двух часов, она может стать местом для активного размножения инфекции.