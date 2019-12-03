Врач рассказал, на каких предметах больше всего микробов

Самые опасные для организма предметы всегда находятся к нам ближе всего, сообщает DEITA.RU.



Профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин рассказал, до каких предметов лучше не дотрагиваться без спиртовых салфеток. В топе оказались поручни в общественном транспорте и телефоны.

Как пишет РИА «ФАН», опасность представляют в основном те предметы, с которыми контактирует большое количество людей. Они переносят опасные микробы и вирусы.

Также стоит помнить, что для переноса вирусов больше опасности приносят неметаллические предметы. На них быстрее образуется микробная пленка. Без обработки спиртом такое прикосновение будет опасным.

Елена Миронова