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Врач рассказал, на каких предметах больше всего микробов
Самые опасные для организма предметы всегда находятся к нам
ближе всего, сообщает DEITA.RU.
Профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин рассказал, до каких предметов лучше не дотрагиваться без спиртовых салфеток. В топе оказались поручни в общественном транспорте и телефоны.
Как пишет РИА «ФАН», опасность представляют в основном те предметы, с которыми контактирует большое количество людей. Они переносят опасные микробы и вирусы.
Также стоит помнить, что для переноса вирусов больше опасности приносят неметаллические предметы. На них быстрее образуется микробная пленка. Без обработки спиртом такое прикосновение будет опасным.
Елена Миронова