Врач рассказал об опасности тканевых масок

Источником инфицирования может стать многоразовая тканевая маска при отсутствии правильной обработки, сообщает ИА DEITA.RU.

Академик Российской академии наук, иммунолог Виталий Зверев рассказал о правильной обработке масок. В первую очередь, следует помнить, что любую маску – как одноразовую медицинскую, так и многоразовую из ткани не следует носить дольше двух часов. В противном случае атрибут защиты может превратиться в рассадник инфекции. Это может произойти после того, как маска станет влажной, и инфекция начнёт стремительно размножаться, объяснил Виталий Зверев.

При этом эксперт отмечает, что ни та, ни другая маска не может гарантировать стопроцентной защиты от инфекционных заболеваний. Специалист обратился ко времени, когда одноразовых масок не было, и средства защиты приходилось стерилизовать. Однако в домашних условиях это сделать довольно сложно, но можно прогладить маску горячим утюгом, что будет «неплохо», цитирует иммунолога интернет-издание «Ura.ru».

Виталий Зверев поделился, что на сегодняшний момент использует одноразовую медицинскую маску.