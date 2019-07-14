Эксперт выяснил, что канцлер Германии больна очень редкой болезнью, сообщает DEITA.RU.



Состояние канцлера Германии Ангелы Меркель начинает пугать общественность. Уже трижды политику становилось плохо на официальных мероприятиях.

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Германии Уве Янке предположил, что Меркель больна очень редкой болезнью. Медик сделал выводы на основании видеороликов и другой открытой информации. По его мнению, канцлеру Германии становится плохо только когда она вынуждена стоять неподвижно. Такие симптомы сопровождают ортостатический тремор.

Медик заявил, что это крайне редкое заболевание, но жизни оно не угрожает. Сама Ангела Меркель ранее говорила, что следит за здоровьем.

Елена Миронова