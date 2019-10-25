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Врач сказал, чем рискуют любители утреннего кофе

кофе

Важный для многих ритуал утра рекомендуется немедленно прекратить, сообщает DEITA.RU.

Врачи выступают против привычки многих россиян пить кофе на завтрак. Врач-гастроэнтеролог Мария Бадалян заявила «Вечерней Москве» о  том, насколько вреден этот напиток.

Как правило, отметила врач, люди пьют кофе вместо завтрака, на голодный желудок, еще и растворимый. И это негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Важно по утрам запускать работу системы. Идеальный выбор – мюсли, каша или банан. А вот кофе может привести к инфаркту или инсульту, если им будут злоупотреблять гипертоники.

При этом, врач не уточнила, можно ли пить кофе вместе с едой, и так ли вреден натуральный вареный кофе.

Елена Миронова

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