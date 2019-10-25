Врач сказал, что делать при гипертоническом кризе

Есть опасные привычки россиян, которые еще больше вредят организму, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА "ФАН".



По словам теледоктора Александра Мясникова, при гипертоническом кризе надо, прежде всего, вызвать скорую. Вообще при давлении 180 на 120 и выше необходимо вызывать врачей.

Во время ожидания человеку надо лечь и выключить все источники шума. Также рекомендуется принять лекарство, которое бы медленно понижало давление. Быстродействующие препараты под язык могут еще сильнее навредить организму.

Также при постоянно повышенном давлении важно регулярно посещать врача.

Елена Миронова