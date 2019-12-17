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Врач сказал, что опасно делать по выходным
Каждый россиянин вредит своему здоровью во время отдыха,
сообщает DEITA.RU.
Телеврач Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал об ошибках, которые совершают россияне на выходных. Примеры поведения, которые перечислены доктором, могут подорвать здоровье.
Как пишетРИА «ФАН», первая ошибка – долгий сон. Люди традиционно отсыпаются после рабочей недели. А это нарушает главное правило сна – соблюдение режима. Это может стать причиной бессонниц и даже набора лишнего веса.
Еще одна плохая привычка – переедать на выходных. Если каждые выходные переедать, можно получить ожирение и даже диабет.
К сердечно-сосудистым заболеваниям может привести желание активно повести вечер пятницы или все выходные. После 5 дней сидячего образа жизни резко начинать бегать, кататься на лыжах или прыгать в ночном клубе не стоит.
Елена Миронова