Врач сказал, что опасно делать по выходным

Каждый россиянин вредит своему здоровью во время отдыха, сообщает DEITA.RU.



Телеврач Александр Мясников в программе «О самом главном» рассказал об ошибках, которые совершают россияне на выходных. Примеры поведения, которые перечислены доктором, могут подорвать здоровье.

Как пишетРИА «ФАН», первая ошибка – долгий сон. Люди традиционно отсыпаются после рабочей недели. А это нарушает главное правило сна – соблюдение режима. Это может стать причиной бессонниц и даже набора лишнего веса.

Еще одна плохая привычка – переедать на выходных. Если каждые выходные переедать, можно получить ожирение и даже диабет.

К сердечно-сосудистым заболеваниям может привести желание активно повести вечер пятницы или все выходные. После 5 дней сидячего образа жизни резко начинать бегать, кататься на лыжах или прыгать в ночном клубе не стоит.

Елена Миронова