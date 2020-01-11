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6 Декабрь 2019, 18:15

Врач сказал, как обезопасить себя от рака, убившего онколога

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Простые советы от гастроэнтеролога могут сохранить жизнь, сообщает DEITA.RU.

Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бородин дал россиянам советы: как обезопасить себя от рака желудка, который убил онколога Андрея Павленко. Об этом сообщает РИА «ФАН».

По словам врача, вид рака, с которым столкнулся Павленко, – самое опасное заболевание. Однако предупредить его можно, если внимательно следить за своим здоровьем.

Как правило, этот вид рака развивается на фоне гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Привести к образованию раковых клеток могут также многочисленные полипы, если их вовремя не удалять. Также риски возрастают у курильщиков и людей с лишним весом.

Рекомендуется следить за питанием, отказаться от вредных привычек и регулярно проводить гастроскопию.

Елена Миронова

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