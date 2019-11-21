Врач сказал, как уберечься от рака простаты

Главный уролог Москвы дал советы всем мужчинам за 30-ть, сообщает DEITA.RU.



Главный внештатный уролог Москвы Дмитрий Пушкарь рассказал о мужском здоровье и о том, как сохранить его. Как пишет РИА «ФАН», рак простаты обнаруживают у каждого седьмого мужчины, а аденома предстательной железы есть вообще у всех с определенного возраста.

По словам врача, многие ждут проявления симптомов, чтобы пойти к врачу, но симптомов может и не быть. Уролог советует всем мужчинам старше 35 лет ежегодно ходить к врачу и проводить диагностику. Ведь наличие рака на ранних стадиях могут показать только онкомаркеры.

Елена Миронова