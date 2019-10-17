Врач сказал, какие лекарства на самом деле не работают

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Российские медики постоянно выписывают пациентам
пустышки, чтобы получить выплаты от фармкомпаний, сообщает DEITA.RU со ссылкой
на РИА «ФАН».
Главврач московской больницы №71 Александр Мясников заявил, что большинство его коллег выписывают пациентам пустышки – препараты, которые не работают.
По словам Мясникова, такое происходит чаще всего из-за незнания и веры в рекламу, а также из-за контракта с фармкомпаниями.
Среди тех препаратов, которые не работают или не доказали свою эффективность, эксперт называет: иммуномодуляторы, гепатопротекторы, ферменты, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, хондропротекторы, пробиотики, пребиотики, ноотропы, гомеопатические препараты, растительные сборы и настойки.
Елена Миронова