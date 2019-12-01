Врач советует не есть красную икру ложками каждый день

Ценные советы по употреблению деликатеса дала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Вечерняя Москва», врач-диетолог отмечает, что красная икра укрепляет иммунитет, поэтому ее нередко приносят пациентам в больницу. Однако в некоторых случаях стоит быть аккуратным. Например, если это отделение кардиологии, то вначале надо посоветоваться с врачом — не навредит ли это. Кроме того, производители в качестве консерванта нередко используют бензоат натрия E211, который может навредить больным астмой, дерматитом или вызвать аллергическую реакцию.

Врач также призвала не есть красную икру каждый день. «Не надо есть ее ложками. Намажьте на кусочек зернового хлеба чайную ложку икры и съешьте, этого достаточно! В новогоднюю ночь в виде исключения можно позволить себе до трех чайных ложек, больше потреблять не стоит», - говорит Елена Соломатина.

«Большинство россиян и рады бы нарушить ее рекомендации, да не получается», - комментируют советы российские пользователи Сети.

Дмитрий Санников