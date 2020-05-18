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Врач: Теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской
Специалист рассказала о коронавирусном этикете
Новые правила вежливости и меры безопасности в условиях пандемии коронавируса обозначила главврач краевого хабароского консультативно-диагностического центра «Вивея», сообщает ИА DEITA.RU.
Медик напомнила, что маска нужна для того, чтобы не заразить окружающих. Это актуально даже при отличном самочувствии, так как можно быть зараженным и не знать об этом, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».
«На мой взгляд, носить маску сегодня – дань уважения к другому человеку. Существует французское слово – этикет, правила поведения в обществе. Так вот, теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской. Это прежде всего культура отношений», – считает Наталья Болоняева.
Специалист подчеркивает, что маска должна плотно прилегать к лицу, сверху фиксироваться проволочкой. Снимать ее нужно, касаясь «наушников» и сворачивая внешней стороной внутрь. Перчатки тоже нужно снимать, выворачивая наизнанку. Снятую многоразовую маску нужно спрятать в целлофановый пакет, а потом отправить в стирку и не забыть про утюг.