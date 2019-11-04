telegr wh call

Новости

«Трешки» за 70 тысяч рублей продают в российском городе

4 Ноябрь 2019, 03:30

Врач: теплая погода в ноябре опасна для здоровья

4 Ноябрь 2019, 02:35

Попал в яму: автоюрист рассказал, как получить деньги

4 Ноябрь 2019, 01:32

Новый «развод»: фейковые выплаты по СНИЛС рекламируют федеральные каналы

4 Ноябрь 2019, 00:30

Дешевая ипотека: куда переехать, чтобы получить

3 Ноябрь 2019, 22:29

Менять «хрущевки» на небоскребы будут во всех регионах

3 Ноябрь 2019, 21:31

Правила выдачи квартир молодым семьям меняют

3 Ноябрь 2019, 20:27

«Совсем делать нечего»: россияне в гневе от новых ПДД

3 Ноябрь 2019, 19:54

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Врач: теплая погода в ноябре опасна для здоровья

осень

В группе риска пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, сообщает DEITA.RU.

Радоваться аномальному теплу в ноябре не стоит – уверяет врач-терапевт Виктор Лившин. По словам медика, теплая погода в конце осени может оказать пагубное влияние на состояние организма. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, из-за перепадов температур и возвращения тепла поменяется и атмосферное давление. И именно оно влияет на организм: сосуды, кровоток, давление. Также могут появится оли в голове и ногах, ухудшиться зрение.

Под ударом люди преклонного возраста и те, у кого имеются хронические заболевания. Врач порекомендовал правильно питаться и много двигаться, а также пить много чистой воды.

Елена Миронова

Читайте также:

Врачи сказали, почему опасно ходить с голыми щиколотками

Врач посоветовал россиянам самую полезную и дешевую рыбу

Государство оплатит самые дешевые лекарства

Популярное

Никогда не говорите «да»: банковские карты россиян в опасности

Плоские тарифы уходят: власти встали на сторону «Аэрофлота»

«Совсем делать нечего»: россияне в гневе от новых ПДД

Новости о результатах поисков рыбаков дали спасатели
Загрузка...
Загрузка...