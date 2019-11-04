Врач: теплая погода в ноябре опасна для здоровья

В группе риска пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, сообщает DEITA.RU.



Радоваться аномальному теплу в ноябре не стоит – уверяет врач-терапевт Виктор Лившин. По словам медика, теплая погода в конце осени может оказать пагубное влияние на состояние организма. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Так, из-за перепадов температур и возвращения тепла поменяется и атмосферное давление. И именно оно влияет на организм: сосуды, кровоток, давление. Также могут появится оли в голове и ногах, ухудшиться зрение.

Под ударом люди преклонного возраста и те, у кого имеются хронические заболевания. Врач порекомендовал правильно питаться и много двигаться, а также пить много чистой воды.

Елена Миронова