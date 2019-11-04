Новости
«Трешки» за 70 тысяч рублей продают в российском городе
4 Ноябрь 2019, 03:30
Врач: теплая погода в ноябре опасна для здоровья
4 Ноябрь 2019, 02:35
Попал в яму: автоюрист рассказал, как получить деньги
4 Ноябрь 2019, 01:32
Новый «развод»: фейковые выплаты по СНИЛС рекламируют федеральные каналы
4 Ноябрь 2019, 00:30
Дешевая ипотека: куда переехать, чтобы получить
3 Ноябрь 2019, 22:29
Менять «хрущевки» на небоскребы будут во всех регионах
3 Ноябрь 2019, 21:31
Правила выдачи квартир молодым семьям меняют
3 Ноябрь 2019, 20:27
«Совсем делать нечего»: россияне в гневе от новых ПДД
3 Ноябрь 2019, 19:54
Врач: теплая погода в ноябре опасна для здоровья
В группе риска пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями,
сообщает DEITA.RU.
Радоваться аномальному теплу в ноябре не стоит – уверяет врач-терапевт Виктор Лившин. По словам медика, теплая погода в конце осени может оказать пагубное влияние на состояние организма. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Так, из-за перепадов температур и возвращения тепла поменяется и атмосферное давление. И именно оно влияет на организм: сосуды, кровоток, давление. Также могут появится оли в голове и ногах, ухудшиться зрение.
Под ударом люди преклонного возраста и те, у кого имеются хронические заболевания. Врач порекомендовал правильно питаться и много двигаться, а также пить много чистой воды.
Елена Миронова