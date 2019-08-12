Каждый работник заслуживает достойную заработную плату. Защитить врачей, учителей, работников культуры и муниципальных служащих от нищеты предложили в Госдуме, сообщает DEITA.RU.



В Госдуму поступило предложение, согласно которому, работники бюджетных организаций должны получать не менее двух прожиточных минимумов в месяц.

О низких зарплатах врачей и учителей ходят легенды. И как бы ни старалось государство заманить молодых специалистов программами и бонусами, молодежь перспектив такой работы не видит, и все чаще уходит в частные организации. Тем временем дефицит рабочей силы в бюджетных учреждениях все растет.

Заплаты в таких учреждениях могут сильно отличаться, в зависимости от региона. Законопроект же предполагает, что будет установлена минимальная сумма, которую должен получать бюджетник, чтобы зарплата была стабильной и не опускалась ниже.

Например, сейчас медицинские работники живут по такому принципу: зарплату считают «на круг», из всех лазеек. То есть, если врач работает на 1,5-2 ставки, то и зарплата у него выше будет уже выше, чем средняя по больнице.

По мнению Национальной медицинской палаты, закон поможет защитить самых низкооплачиваемых медицинских работников, ведь по новому законопроекту зарплата не должна быть меньше двух прожиточных минимумов в регионе. Инициативу также поддержал Общероссийский профсоюз образования.

Исправить критическую ситуацию с зарплатами учителей уже пыталось Министерство образования и науки. Два года назад там разработали план-рекомендацию, где по теории, зарплата учителей складывалась таким образом: 70% всей суммы оплачивается за счет ставок и окладов, а вот 30% - это уже надбавки. Но суровая реальность такова, что иногда гарантированная часть от зарплаты составляет всего 10 %, вместо рекомендованных 70%.

На первый взгляд два прожиточных минимума звучит как неплохая зарплата, на которую можно и детей прокормить, и себя побаловать. Но на деле получается смешная сумма.

В республике Адыгея прожиточный минимум для работающего гражданина составляет 9300. Если законопроект примут, то учитель или врач в республике будет в среднем получать 18 600 рублей. Достойная оплата труда?

Московским работникам повезло больше. Прожиточный минимум для жителей столицы 19351. Умножаем на два – 38 702 рубля.

Для жителей Владивостока установленный минимум, на который можно прожить – 13310 рублей. Новый законопроект обеспечит бюджетникам зарплату в 26 620 рублей.

Стоит отметить, что средняя стоимость за аренду однокомнатной квартиры в Дальневосточной столице 20 000 рублей. Так что новые зарплаты бюджетников можно назвать рекордными. В худшем смысле слова.

Ранее ИА DEITA.RU изучило зарплаты врачей в регионах Дальнего Востока. В среднем медики получают по 20-30 тысяч.

Екатерина Кононенко