Региональный минздрав прокомментировал жалобы медиков на низкие зарплаты, сообщает DEITA.RU.



Представители министерства здравоохранения Пермского края прокомментировали требования врачей скорой помощи из Чайковского повысить им зарплаты. По сообщению регионального минздрава, средняя зарплата и так составляет более 57 тысяч рублей.

Однако о таких суммах медики услышали, кажется, впервые. Как пишет «Ура.ру», когда врачи делали заявление о намерении устроить забастовку, они озвучили реальные зарплаты: около 25 тысяч рублей и меньше.

Тем не менее, в краевом минздраве сообщили, что никакой забастовки не допустят. Каким образом в сообщении не указывается.

Елена Миронова