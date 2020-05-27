Врачам Владивостока увеличили компенсации за съем жилья

Приморские парламентарии внесли в краевой закон поправки, которые предусматривают компенсационные выплаты для молодых врачей, снимающих жилье в краевой столице, сообщает ИА DEITA.RU. Ежемесячные суммы подняли с 20 до30 тысяч рублей.

Проект законопроекта представила врио вице-губернатора Анастасия Худченко. Согласно поправкам компенсационные выплаты будут увеличены на 10 тысяч рублей. Закон был разработан после посещения губернатором Приморья медицинского учреждения, расположенного на территории городского округа. Именно там ему представители медперсонала рассказали, о проблемах со съемом квартир и мизерных выплатах.

Предполагается, что программа компенсаций будет работать на протяжении четырех лет до конца 2024 года. На осуществление закона потребуется 253 млн рублей каждый год. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что дополнительных средств краевого бюджета на предоставление дополнительных мер социальной поддержки не потребуется.

Как отметила депутат Татьяна Косьяненко, социальный комитет рекомендует принять закон в первом чтении.

«Ко второму чтению была подготовлена поправка, уточняется вступление в силу отдельных положений закона. Комитет рассмотрел законопроект во втором чтении и рекомендует его принять с учетом поправки во втором и третьем чтении», - сказала Татьяна Косьяненко.

Законопроект был принят единогласно сразу в трех чтения, с принятием поправки во втором чтении. На новые льготы медики смогут рассчитывать с 1 января нынешнего года.