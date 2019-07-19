Заведующего ортопедическим отделением лишили работы за слова о несоответствии условий труда нормам в стоматологической поликлинике, где он был трудоустроен. Об этом сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Ленту.ру».

Медработнику сделали ряд выговоров и отметили, что в журнале по технике безопасности нет подписей, хотя ставить их было обязанностью данного сотрудника. Правда, согласно документам, подписи должен ставить иной сотрудник.

Мужчина поделился планами оспорить решение в суде, чтобы отстоять свои права.

Работники клиники еще в июне записывали обращение, сетуя на износ оборудования и то, что оно устарело. Сказали о маленьких зарплатах. Как они указали при съемке видео, часть оборудования произведено в 1976-1978 годах. В прошлом году загорелась стоматологическая установка, еще три оставшихся «стреляют» током. Сотрудники даже стулья вынуждены приносить свои, поскольку имевшиеся в организации уже сломались. Как будто этого мало, проблемы имеются еще и с освещением, и с температурой в кабинетах: зимой в них около четырнадцати градусов.

Уволенный медик признался, что получает на двух должностях 27-28 тысяч, а у других сотрудников заработные платы и того меньше. И все это – после майского указа президента страны.

Персонал клиники заявил, что Профсоюз не защищает их права. И даже проверка Росздравнадзора не дала результата.

Анастасия Туркова