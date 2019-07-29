Премии выдадут тем врачам, которые обнаружили у пациента рак на профилактическом осмотре или в ходе диспансеризации, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РБК.

С таким предложением выступил Минздрав. За каждый случай первичного выявления у пациента рака медработнику будут выплачивать тысячу рублей из территориального фонда.

С предложением о премиях первым выступил лидер правительства РФ Дмитрий Медведев еще в апреле. Первые выплаты предполагается выдавать со следующего, 2020 года.

В России зафиксирован рост заболеваемости и количества онкобольных. К концу 2017 года заболевших было 617 тысяч, а последних обнаруженных случаев на 20 тысяч больше, чем в прошлом году.

Анастасия Туркова