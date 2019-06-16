Закон о наказании за нападение на российских медиков хотят принять до августа, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Ожидается, что во время весенней сессии депутаты решат, получится ли на законодательном уровне приравнять врачей к правоохранителям.

По словам председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, детского хирурга и профессора Дмитрия Морозова, поправки к законопроекту уже подготовлены и даже пришли из российского правительства, поэтому есть надежда, что документ примут уже в августе.

Главный спорный момент заключается в следующем: полицейский защищен законом, потому что на него возложены дополнительные обязанности. Проще говоря, у него повышенная ответственность. Значит, чтобы наделить врачей специальными правами, необходимо наделить их не менее специальными обязанностями. Ответственность медиков автоматически возрастет в несколько раз, однако на данный момент она у них и так велика. Спрашивается: «Куда еще больше?»

При этом если кто-то нападает на врача, он ставит под угрозу жизнь не одного какого-то конкретного пациента, а нескольких граждан, их количество называть практически невозможно. Ведь, нельзя сказать, на сколько вызовов он не поедете, скольких пациентов не примет, если на него было совершенно нападение.

Напомним, проект закона предложила вице-спикер Ирина Яровая, которая известна своими многочисленными весьма неоднозначными предложениями.

Екатерина Брязгунова