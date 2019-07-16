Отказались от переработок и устроили «итальянскую забастовку» медики скорой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру». Так в орловской станции медики решили бороться за свои права.

Глава профсоюза «Действие» Дмитрий Серегин объяснил, что эта забастовка ответ на реорганизацию службы скорой помощи, после которой медики вынуждены были взять на себя помимо города и сельскую местность. При этом их зарплаты остались на прежнем уровне.

Они лишились практически четверти оклада, говорят по этому случаю в прокуратуре.

Врачи приняли решение не перерабатывать и выходить только на одну ставку, чтобы привлечь внимание общества к своей проблеме. Некоторые добавили к этому, что не согласны ездить в неполных бригадах, без реаниматолога.

Всего бастующих а Пензенской области с мая 138 человек. Участвующие в акции требуют от региональных властей повысить им зарплату, увеличить число реанимационных бригад минимум до восьми и обеспечить тем самым возможность выполнять федеральный норматив, по которому медики доезжают до больного за 20 минут.

Анастасия Туркова