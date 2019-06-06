Три врача были привлечены к дисциплинарной ответственности в Калужской области, сообщает DEITA.RU. Причиной стало небрежное оформление медицинской документации.

В прокуратуре Калужской области добавляют, что в адрес главврача Центральной межрайонной больницы №1 прокурор внес представление.

Неудовольствие прокуратуры вызвали огромные очереди, в которых пациенты вынуждены были проводить приблизительно два часа. А результаты осмотра и рекомендации по лечению не устраивали граждан ничуть не меньше. Выяснилось, что врач мог внести в карту неполные данные о диагнозе или забывал указать, кто вел прием. Те записи, которые все-таки делались, часто оказывались совершенно не читаемыми.

Три врача получили взыскания по результатам проверки.

Анастасия Туркова