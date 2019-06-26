Необычным оборудованием снабдят бригады скорых, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Крымским медикам со скорых закупят баллончики и электрошокеры для самозащиты при нападении агрессивных пациентов и их родственников. Средства на это выделят уже в июле. Также в автомобилях будут установлены тревожные кнопки для вызова экстренных служб водителем. Сорок миллионов рублей выделят на это оборудование.

Однако, некоторые из врачей не хотят иметь при себе баллончики или шокеры, поэтому возможность отказаться у бригады также есть.

Также речь идет о том, чтобы оборудовать станции СМП средствами антитеррора - системами видеонаблюдения, ограничения доступа и контроля периметра. Такой апгрейд одной машины обойдется в 5-15 миллионов рублей.

Меры принимаются после множественных случаев нападения на врачей и бесчисленных попыток их оскорбить.

Анастасия Туркова