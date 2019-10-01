Врачей раскритиковали за высокие зарплаты

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин раскритиковал саратовских главврачей за слишком высокие зарплаты, сообщает DEITA.RU.

По информации спикера Госдумы, главврачи саратовских больниц получают зарплату в пять раз больше, чем депутаты местной областной думы и даже губернатор. «Как же расходуются средства на здравоохранение? Молодой специалист получает 16 тысяч, а главный врач?», - бушевал Володин.

Как сообщили спикеру, зарплата у руководителя крупной больницы достигает 100—110 тысяч рублей в месяц. Но ладно бы это. По информации Володина, у отдельных главврачей имеется и недвижимость за рубежом.

Кроме того, спикер Госдумы потребовал разобраться в ситуациях, когда главврач руководит государственной больницей, при этом частная клиника через дорогу тоже принадлежит ему. «Министр здравоохранения разве не видит, что здесь конфликт интересов?» — удивился Вячеслав Володин и порекомендовал обращаться в правоохранительные органы.

По данным Росстата за первое полугодие 2019 года курганские медики в среднем получают 62 508 рублей в месяц. За хорошими зарплатами можно ехать и в Калининградскую и Ленинградскую области – 65 319 и 84 842 рублей соответственно. И какие бы цели и показатели не ставили в правительстве, 20 российских регионов такими успехами похвастаться не могут.

А что касается Приморья, то если посмотреть на самом популярном региональном сайте вакансий, то труд медицинских работников оценивается по-разному. Например, на должности врача-терапевта в одном из медицинских центров, предлагают оплату в 20-30 тысяч рублей. А врачу-анестезиологу-реаниматологу готовы платить 85 тысяч рублей.

Дмитрий Санников