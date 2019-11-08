Врачей скорой помощи может не остаться в России

За восемь лет их стало меньше на треть, и количество расти не будет, сообщает DEITA.RU.



В России рекордно сокращается количество врачей на скорой помощи. Как стало известно РБК, с 2011 года количество только врачей уменьшилось на треть.

Так, только в 2018 году врачей скорой помощи стало меньше на 500 с лишним человек. А вот количество фельдшеров выросло на 370 человек. Если смотреть на данные от 2011 года, то тогда в России было 16 025 врачей, работающих на машинах скорой помощи. А уже в 2018 году их стало 11 078 человек. Например, в Тюменской области осталось всего 78 врачей из 413.

В Минздраве объяснили сложившуюся ситуацию следующим образом: часть врачей перераспределили на другие места работы, часть ушла на пенсию. Да и с 2011 года количество вызовов скорой помощи сократилось.

Проблема ситуации еще и в том, что в стране нет перспектив для того, чтобы новые кадры приходили на смену ушедшим на пенсию. По крайней мере, на скорой помощи.

Елена Миронова