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Врачей станет еще меньше в российских поликлиниках
Кабинеты стоматологов и психологов исчезнут из российских поликлиник, сообщает ИА DEITA.RU.
Как говорится в в поправках к Положению об организации первичной медико-санитарной помощи, которые вступили в силу 15 февраля, в российских поликлиниках ликвидируют кабинеты стоматологов и психологов и введут новые отделения.
В обновленную структуру российского первичного звена здравоохранения не попали кабинеты стоматолога и лучевой диагностики, а также кабинеты доверия и помощи при отказе от курения. Вместе с тем в поликлиниках должны появиться терапевтические и процедурные отделения.
Согласно обновленному Положению, поликлиники, которые рассчитаны на прием от 30 до 50 тысяч пациентов, организуют первичный прием онколога и эндоскопическую диагностику. В более крупных поликлиниках будут работать пульмонолог (врач, специализирующийся на лечении дыхательных путей), гастроэнтеролог, нефролог, ревматолог, колонопроктолог и гериатр (врач, занимающийся болезнями пожилых людей). Также руководство этих учреждений должно будет создать отделения паллиативной помощи, медицинской реабилитации и кабинет МРТ.
Проблема нехватки врачей остро стоит в Приморье. По состоянию на 2019 год коэффициент совмещения в сфере здравоохранения в Приморском крае составлял 1,8. Простым языком означает, что каждый работник в здравоохранении края работает на 1,8 ставки, то есть фактически за двоих.