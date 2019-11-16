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Врачей зазывают на Дальний Восток двумя миллионами
Выплата по программе "Земский доктор" в Якутии может достигнуть двух миллионов рублей, сообщает DEITA.RU по материалам правительства республики Саха.
Уже в 2020 году ожидается увеличение размера выплаты врачам в Якутии по программе "Земский доктор" с 1 млн рублей до 2 млн рублей. Такие деньги будут платить врачам, которые отправятся работать в сельские населенные пункты и арктические районы республики.
Выплаты же фельдшерам, которые войдут в программу "Земский фельдшер", могут увеличиться с 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей.
Пока же люди бегут с Дальнего Востока.
Почти 7 тысяч человек покинули Дальний Восток только в первое полугодие 2019 года – такую неутешительную статистику дают профильные ведомства.
Так, в Комитете по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока обозначили, что Дальневосточные регионы имеют серьезное отставание по сравнению со среднероссийским уровнем.