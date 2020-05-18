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Врачи часов не наблюдают: медикам будут доплачивать независимо от проработанного времени
Такое постановление опубликовано на сайте Правительства, сообщает ИА DEITA.RU.
Стимулирующие выплаты будут назначены всем медицинским работникам, работающим с зараженными COVID-19 в условиях пандемии. В том числе – водителям службы «Скорой помощи» и коллективам автотранспортных предприятий, которые работают на аутсорсинге.
Помимо этого, в новом постановлении Правительства говорится о дополнительном распределении денежных средств, которое будет направлено в региональные бюджеты для майских выплат работавшим с коронавирусной инфекцией медикам. Его сумма составит более 22,4 млрд рублей.
Эти нововведения помогут Минздраву и субъектам заключить дополнительные соглашения и решить ряд актуальных проблем, таких как раскассирование доведенных до регионов средств и обещанные выплаты медработникам. Чтобы поставленная Правительством задача была выполнена как можно скорее, Федеральное казначейство предоставило возможность проведения платежей в выходные дни – 16 и 17 мая.
Все изменения были утверждены Правительством РФ в рамках поручения Президента Владимира Путина. Уже известно, что врачи, заразившиеся коронавирусной инфекцией при работе с заболевшими COVID-19, получат по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей в месяц. Медработники «Скорой помощи», которые оказывают помощь заболевшим коронавирусной инфекцией пациентам, тоже не останутся в стороне: по 50 тысяч рублей получат врачи и по 25 тысяч рублей в месяц полагается фельдшерам, медсестрам и водителям.
Напомним, на днях медработники из различных уголков страны опубликовали видеообращения к Президенту с жалобами на отсутствие обещанных выплат. К этому флешмобу присоединились медперсоналы Кузбасса, Иркутска, Белгорода, Краснодара, Дагестана и прочих субъектов РФ. В каждом из обращений разочарованные в пустых обещаниях медработники сообщали Владимиру Путину и губернаторам регионов, что доплат за свой никем не оцененный труд они так и не дождались. Это вызвало широкий резонанс общественности, после чего Президент выступил с ответной речью, во время которой раскритиковал действия чиновников и заверил, что выплаты будут.
Согласно новому постановлению Правительства, доплаты медикам предусмотрены на апрель, май и июнь. Деньги будут выплачены в полном объеме и независимо от часов работы и смен. Председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, деньги должны поступить на счета медработников сразу, как только попадут в бюджет региона, не дожидаясь дня заработных плат. Контролировать этот процесс будут руководители региона.