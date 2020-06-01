Врачи на Камчатке заявили об отсутствии путинских выплат

Власти отказываются признавать вспышку COVID-19 в краевой больнице.



Ситуация с коронавирусом в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского выходит из-под контроля, сообщает ИА DEITA.RU.

Один из сотрудников этой больницы, заведующий кабинетом рентгенохирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра Андрей Кубанов направил в СМИ открытое письмо с призывом обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты и объявить отделения, где проходят лечение коронавирусные больные, «красной зоной».

Да, ситуация в больнице настолько критическая. Медицинское учреждение официально не признано «коронавирусным госпиталем». При этом все койки, выделенные для больных с COVID-19, в больнице уже закончились. Пациенты с пневмонией, в том числе вызванной SARS-cov-2, заполнили второе хирургическое отделение, часть коек для них развернули в гинекологическом отделении. Теперь в «гинекологии» места тоже нет.

Тот факт, что медицинские работники, заразившиеся COVID-19, подхватили инфекцию именно в этой злополучной больнице, руководство учреждения не признает (так пишет в своем обращении Андрей Кубанов). Заведующий кабинетом РХМДЛ обращает внимание на то, что из средств защиты органов дыхания у персонала – только обычные медицинские одноразовые маски. Хотя защиту от коронавирусных частиц обеспечивают респираторы, причем не ниже третьего класса защиты. Обычные одноразовые маски позволяют не заразить другого, но самому человеку, который носит маску, защиты не дают. Защитные костюмы и очки в сочетании с обычной маской Кубанов назвал «бутафорией».

Он просит не только немедленно обеспечить всех сотрудников больницы, включая санитаров и уборщиков, нормальными респираторами и выделить, наконец, «красную зону» в больнице, но и внимательнее следить за здоровьем сотрудников. Осуществлять температурный контроль в начале каждой смены, проводить еженедельную КТ-диагностику всем сотрудникам с малейшими признаками ОРВИ, а ПЦР-тестирование – всем без исключения сотрудникам раз в 2-3 дня (сейчас ПЦР-диагностика проводится раз в неделю).

Также Кубанов требует оборудовать в «красной зоне» палаты интенсивной терапии, выделить для работы с коронавирусными пациентами отдельных сотрудников и объявить, наконец, карантин во всех отделениях больницы. И выплатить медикам положенные надбавки за работу с COVID-19.

Ответственность за эту ситуацию Кубанов возложил на главного врача больницы. Как пишет Кубанов, главврач работает удаленно, с пациентами не контактирует.

Доктор обратил внимание и на то, что в крае дефицит медицинских кадров был даже до пандемии. Сейчас же ситуация стала просто пугающей: вспышка коронавирусной инфекции произошла на станции скорой помощи. Эту вспышку в местном министерстве здравоохранения все-таки признали, но от признания не легче: теперь в Петропавловске-Камчатском работает всего шесть бригад скорой помощи, хотя по нормам положено 18. Заболели 38 сотрудников, в том числе 18 водителей.

Кроме того, в краевой больнице наблюдается дефицит лекарств. Одна из пациенток сообщила, что в отделении, где ее лечили от коронавируса, не хватало даже парацетамола: температуру ей сбивали тряпкой, вымоченной в уксусе. Проблему пришлось решать через врио губернатора Камчатки Владимира Солодова.