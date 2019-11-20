Врачи Находки активно вовлекают молодежь в медицину

Конференция, книжная выставка, мастер-классы и тематические секции по вопросам медицины и медицинского образования прошли в Находке для 150 учащихся городских школ, определившихся со своей будущей профессией, сообщили DEITA.RU в пресс-службе местной администрации.

Конференция «Врач – больше чем профессия» была создана специально для старшеклассников, которые готовы в последующем работать в системе здравоохранения региона. Мероприятие проходит уже во второй раз по инициативе Находкинской городской больницы при поддержке краевых и местных властей.

Организаторы акции стремятся привить молодому поколению ответственное отношение к выбору медицинской профессии и к ее специальностям, а также работают над повышением престижа сферы медицины в городе.

В этом году городская конференция «Врач – больше чем профессия» отличилась большим разнообразием за счет привлечения партнеров, которые организовали для ребят книжную выставку по вопросам медицины, мастер-классы по оказанию первой медпомощи и проведению других медицинских манипуляций, а также тематические секции, конкурсы и выступления.

Специалисты городской больницы рассказали старшеклассникам об условиях и перспективах работы медика в Находке, а представители органов власти – о мерах поддержки молодых специалистов в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы, в том числе, о «подъемных», размер которых может достигать до 700 тыс. рублей.

Также спикеры не обошли стороной вопросы поступления в медицинские учебные учреждения края, которые сегодня в большей степени беспокоят школьников и их родителей. В частности, речь пошла о целевом наборе в Тихоокеанский государственный медуниверситет от Находкинской больницы. В прошлом году пятеро учащихся попали в этот набор после участия в аналогичной конференции.