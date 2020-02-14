Новости
Депутаты Думы поддержали проект по подготовке кадров для развития арктического судоходства на совещании в МГУ им. Невельского
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14 Февраль 2020, 07:15
Врачи научились лечить коронавирус
Найден эффективный способ борьбы с заразой
Китайские медики начали использовать эффективный метод борьбы с коронавирусом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Им оказалось переливание плазмы переболевших недугом. Специалисты поясняют, что выздоравливанию больных пациентов помогают антитела, которые успели выработаться в организме людей, сумевших самостоятельно побороть вирус.
Теперь тысячи заболевших смогут использовать данный способ для избавления от опасной заразы. Напомним, что из-за изменения симптоматики количество зарегистрированных заболевших коронавирусом в Китае за последние сутки увеличилось сразу на несколько тысяч человек.