Врачи научились лечить коронавирус

Китайские медики начали использовать эффективный метод борьбы с коронавирусом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Им оказалось переливание плазмы переболевших недугом. Специалисты поясняют, что выздоравливанию больных пациентов помогают антитела, которые успели выработаться в организме людей, сумевших самостоятельно побороть вирус.

Теперь тысячи заболевших смогут использовать данный способ для избавления от опасной заразы. Напомним, что из-за изменения симптоматики количество зарегистрированных заболевших коронавирусом в Китае за последние сутки увеличилось сразу на несколько тысяч человек.