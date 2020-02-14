telegr wh call

Новости

Депутаты Думы поддержали проект по подготовке кадров для развития арктического судоходства на совещании в МГУ им. Невельского

14 Февраль 2020, 09:53

Врачи научились лечить коронавирус

14 Февраль 2020, 09:45

Путин отправил в отставку ещё одного губернатора

14 Февраль 2020, 09:30

Мишустин поручил Трутневу новое управление

14 Февраль 2020, 09:15

Мэрия Владивостока внесла крупных дорожных подрядчиков в «черный список»

14 Февраль 2020, 08:45

Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью

14 Февраль 2020, 08:15

УАЗ вытесняет «Тойоту» с Дальнего Востока

14 Февраль 2020, 07:45

Жители 9 домов останутся без воды в День всех влюбленных

14 Февраль 2020, 07:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Врачи научились лечить коронавирус

врач

Найден эффективный способ борьбы с заразой

Китайские медики начали использовать эффективный метод борьбы с коронавирусом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Им оказалось переливание плазмы переболевших недугом. Специалисты поясняют, что выздоравливанию больных пациентов помогают антитела, которые успели выработаться в организме людей, сумевших самостоятельно побороть вирус.

Теперь тысячи заболевших смогут использовать данный способ для избавления от опасной заразы. Напомним, что из-за изменения симптоматики количество зарегистрированных заболевших коронавирусом в Китае за последние сутки увеличилось сразу на несколько тысяч человек.

Читайте также:

Более 200 человек умерли от коронавируса в Китае за сутки

Излечившихся от коронавируса ждут новые проблемы

Коронавирус оставил без работы тысячи приморских водителей

Дмитрий Шевченко

Популярное

Украинец угрожал вооруженным нападением в Большом Камне: СМИ

Налоговая нашла работающий способ наказать за аренду квартир

Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью

Министры нашли способ побороть дефицит билетов в ДФО
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...