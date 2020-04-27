Новости
Врачи назвали единственный способ лечения от COVID-19
27 Апрель 2020, 03:15
Доктор Комаровский рассказал об "инфицирующей дозе" коронавируса
27 Апрель 2020, 02:15
Самые противные блюда назвали в Китае
27 Апрель 2020, 01:15
Токсиколог рассказал, как выявить алкоголизм про типу похмелья
27 Апрель 2020, 00:15
Италия «закроется» до конца года
26 Апрель 2020, 23:15
«Антивирусную» вечеринку пытались устроить в Подмосковье
26 Апрель 2020, 22:15
Путин расскажет россиянам о новых перспективах по коронавирусу на следующей неделе
26 Апрель 2020, 21:15
Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье
26 Апрель 2020, 20:33
Врачи назвали единственный способ лечения от COVID-19
Тем временем ученые работают над разработкой вакцины
Иммунологи рассказали об единственном действующем на сегодняшний день способе борьбы с коронавирусом. Это переливание плазмы крови, которая уже содержит антитела – другими словами, плазмы переболевших вирусом людей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.
Как пояснили биологи, в США плазму начали заготавливать еще месяц назад. Также активно этот способ применяют в Китае и ряде ведущих стран.
«Похоже, этот способ – единственное, что может спасти человеческую жизнь на определенной стадии болезни», - отмечает профессор Сергей Нетесов.
Эксперт добавил, что вакцина все равно необходима – ведь плазма только лечит уже заболевших людей, вакцина же будет способна стать профилактикой для заражения.