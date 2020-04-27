telegr wh call

Новости

Врачи назвали единственный способ лечения от COVID-19

27 Апрель 2020, 03:15

Доктор Комаровский рассказал об "инфицирующей дозе" коронавируса

27 Апрель 2020, 02:15

Самые противные блюда назвали в Китае

27 Апрель 2020, 01:15

Токсиколог рассказал, как выявить алкоголизм про типу похмелья

27 Апрель 2020, 00:15

Италия «закроется» до конца года

26 Апрель 2020, 23:15

«Антивирусную» вечеринку пытались устроить в Подмосковье

26 Апрель 2020, 22:15

Путин расскажет россиянам о новых перспективах по коронавирусу на следующей неделе

26 Апрель 2020, 21:15

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

26 Апрель 2020, 20:33

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Врачи назвали единственный способ лечения от COVID-19

санитайзер антисептик маска коронавирус

Тем временем ученые работают над разработкой вакцины

Иммунологи рассказали об единственном действующем на сегодняшний день способе борьбы с коронавирусом. Это переливание плазмы крови, которая уже содержит антитела – другими словами, плазмы переболевших вирусом людей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

Как пояснили биологи, в США плазму начали заготавливать еще месяц назад. Также активно этот способ применяют в Китае и ряде ведущих стран.

«Похоже, этот способ – единственное, что может спасти человеческую жизнь на определенной стадии болезни», - отмечает профессор Сергей Нетесов.

Эксперт добавил, что вакцина все равно необходима – ведь плазма только лечит уже заболевших людей, вакцина же будет способна стать профилактикой для заражения. 

Читайте также:

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

В Ухане не осталось заболевших COVID-19

Александра Маслова

Популярное

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

Роспотребнадзор назвал минимальные сроки продления самоизоляции

Собчак рассказала об отношениях с крабовым королем
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...