Врачи назвали единственный способ лечения от COVID-19

Иммунологи рассказали об единственном действующем на сегодняшний день способе борьбы с коронавирусом. Это переливание плазмы крови, которая уже содержит антитела – другими словами, плазмы переболевших вирусом людей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

Как пояснили биологи, в США плазму начали заготавливать еще месяц назад. Также активно этот способ применяют в Китае и ряде ведущих стран.

«Похоже, этот способ – единственное, что может спасти человеческую жизнь на определенной стадии болезни», - отмечает профессор Сергей Нетесов.

Эксперт добавил, что вакцина все равно необходима – ведь плазма только лечит уже заболевших людей, вакцина же будет способна стать профилактикой для заражения.