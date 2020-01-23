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Врачи назвали неочевидную причину гастрита
Врачи Германии назвали еще одну причину, которая может вызвать острый гастрит. Как правило, многие забывают о ее существовании, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», часто заболевание провоцируют различные противовоспалительные – особенно опасен ибупрофен, который содержится во многих обезболивающих как главное действующее вещество, а также диклофенак.
При этом негативно воздействует на слизистую алкоголь. А вот вред кофе на желудок переоценен – если пить его умеренно, то сильного вреда не будет.
Если же симптомы гастрита регулярно проявляют себя на протяжении трех месяцев, следует немедленно обратиться к врачу. Бить тревогу пора, если в это время сохраняются боли в животе, тошнота и рвота.
Александра Маслова