Врачи назвали неочевидную причину гастрита

Врачи Германии назвали еще одну причину, которая может вызвать острый гастрит. Как правило, многие забывают о ее существовании, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», часто заболевание провоцируют различные противовоспалительные – особенно опасен ибупрофен, который содержится во многих обезболивающих как главное действующее вещество, а также диклофенак.

При этом негативно воздействует на слизистую алкоголь. А вот вред кофе на желудок переоценен – если пить его умеренно, то сильного вреда не будет.

Если же симптомы гастрита регулярно проявляют себя на протяжении трех месяцев, следует немедленно обратиться к врачу. Бить тревогу пора, если в это время сохраняются боли в животе, тошнота и рвота.

Александра Маслова