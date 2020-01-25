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Врачи назвали неочевидные симптомы рака

кожаная куртка, девушка - Pixabay

Онкологи добавили поводов для беспокойства людям с проблемной кожей. По словам врачей-специалистов, родинки и незаживающие раны могут стать первыми «ласточками» такого страшного заболевания, как рак кожи, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Минздрав Росии.

Пятнышки с нечеткими границами, непонятные «Родимые пятна»(особенно недавно появившиеся); и вообще все, что отличается по тону и цвету от остальной кожи — признаки канцерогенной природы. С такой позицией согласен и заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского онкодиспансера Денис Сидоров. Врач-практик отметил, что первыми симптомами может стать даже типичная «простудная» симптоматика: утомляемость, увеличенные лимфоузлы, плохой аппетит и похудение без причин.

Врачи уверены — рак реально обнаружить даже на ранних стадиях. Однако для этого человек должен постоянно отслеживать свое состояние здоровья. Именно на первоначальных этапах рак поддается хоть какому-то лечению. Особенно это касается кожных злокачественных образований.

Евгений Черемухин

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